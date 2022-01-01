الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان ومواطن سهل تنقلهم

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود، أسفرت عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن سهل لهم التنقل قبل القبض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وإحالة المواطن إلى النيابة العامة.

‏‎وأكد المتحدث الكنعان، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

‏‎وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.