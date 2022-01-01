انطلاق المقابلات الشخصية للتعداد ٢٠٢٢ في الطائف

انطلقت عصر اليوم السبت المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في تعداد السعودية 2022 ( لمرحلة المفتشين) بيت الطالب على طريق الهدا

على أن تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020 م 1441 وما يسبقه من الأعمال التحضيرية أبتداء من عام 1438 وصولا إلى العد الفعلي ونشر النتائج، على أن يكون مساء يوم الأثنين ليلة الثلاثاء 8 شوال 1443 الموافق 9 مايو 2022 هو ليلة الاسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن.

وتعتزم الهيئة تنفيذ مرحلة العد الفعلي للسكان والمساكن على مرحلتين الاولى اعتبارا من شهر سبتمبر 2021 حتى نهاية مارس 2022 والمرحلة الثانية من بداية شهر مايو 2022 وحتى نهاية شهر اغسطس 2022 م في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك كون التعداد السكاني من اهم الادوات التي تستخدم في اجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية للمملكة

ويوفر البيانات والمؤشرات الاحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص الديموغرافية للسكان واجراء المقارنات المحلية والاقليمية ومراجعة التقديرات السكانية المستقبلية.

وقد اتاحت الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق الفرصة للراغبين في التعاون مع الهيئة لدعم تنفيذ أعمال التعداد والمشاركة في الاعمال الميدانية التسجيل والترشح عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض واستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى البوابة، ووضعت الهيئة بعض الشروط التي سيتم الترشيح على بناءً عليها، والتي من بينها أن لا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة المرحلة الثانوية، وأن لا يقل عمره عن 20سنة، كما أكدت الهيئة على إجادة التعامل مع الأجهزة الذكية، مشيرةً إلى أهمية أن يكون للمتقدم للتعاون مع الهيئة مرجع عمل محدد في القطاع الحكومي أو الخاص، وسيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة.