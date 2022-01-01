فرنسا.. إحراق أكثر من 850 سيارة ليلة رأس السنة

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بوقوع أعمال شغب ليلة رأس السنة في البلاد تخللها إحراق 874 سيارة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان احتراق 874 سيارة بأعمال شغب ليلة رأس السنة في فرنسا.

وقال: “عدد المركبات المحترقة ترجع مقارنة بالسنوات السابقة كما هو حال بالنسبة للهجوم على رجال الشرطة”.

وأضاف: “احترقت 874 مركبة عام 2021 مقابل إشعال 1316 مركبة في عام 2019، علما أن عام 2020 تم خلاله حظر التجول بسبب كورونا.

وأوضح جيرالد دارمانان أن قوات الأمن اعتقلت 441 شخصا (376 في 2019) وتم وضع 381 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة (314 في عام 2019).