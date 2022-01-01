جامعة الباحة: إغلاق مجمعي بنات بعد الاشتباه بإصابتي كورونا

أعلنت جامعة الباحة اليوم، عن إغلاق (مجمع القفيل الأكاديمي)، و (المجمع الأكاديمي بالقزة)، بشطر الطالبات، التابعين لكلية العلوم الآداب بالمخواة بعد الاشتباه بإصابتي كورونا، وتحويل الاختبارات عن بُعد.

حيث قالت جامعة الباحة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” بيانٌ إلحاقي.. إلحاقًا بالبيان السّابق، ونظرًا لظهور مزيدٍ من الحالات المشتبهة بإصابتهنّ بفايروس كورونا كوفيد 19، بكلّ من (مجمع القفيل الأكاديمي)، و (المجمع الأكاديمي بالقزة)، بشطر الطالبات، التابعين لكلية العلوم الآداب بالمخواة “.