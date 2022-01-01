معرض الهجانة السلطانية يستقبل زواره في مهرجان المؤسس

تستقبل الهجانة السلطانية زوار معرضها المُصاحب لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل “النسخة السادسة” المقام على أرض الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

ويُقام معرض “الهجانة السلطانية” للتعريف بنشاطات واهتمامات وانجازات الهجانة السلطانية وذلك على مساحة 50 متر مربع في منطقة الفعاليات بالمهرجان، ويحتوي على صور تعريفية عن الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الهجانة السلطانية.

ويهدف المعرض إلى إبراز صور الاستعراضات والمهارات الخاصة بالتعامل مع الإبل، وصور من المشاركة الأولى للهجانة السلطانية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل “النسخة الثالثة”، التي نالت اعجاب الجمهور لما قدمته الهجانة من استعراضات جميلة.

وينقسم معرض الهجانة السلطانية إلى ثلاثة أقسام، بإجمالي عدد صور حوالي ٥٠ صورة مقسمة إلى صور فعاليات الهجانة السلطانية مثل سباقات الهجن والتي تقام في مختلف محافظات السلطنة وركض العرضة ومسابقة المزاينة ومسابقة المحالبة وكأس جلالة السلطان للهجن (السباق الختامي)، وعرض زانة الإبل التي تتميز بها سلطنة عمان وعرض فيديو مرئي للزوار عن تلك الفعاليات والأنشطة.

وتتمثل أبرز استعراضات الهجانة السلطانية في مهارات التعامل مع الإبل والهمبل والعربات والدوران وتنويم الإبل والفنون التراثية المرتبطة بالتراث العماني وموروث الإبل.