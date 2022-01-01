شلفا ولي العهد تقفز بالمهيدب إلى الثالث

أحدثت منافسات شلفا ولي العهد لفئة المغاتير التي انطلقت أشواطها اليوم السبت، باستعراض لوني الشقح والحمر أمام لجنة التحكيم النهائي ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تغيير في ترتيب مسابقة الشداد، حيث قفز إبراهيم المهيدب للمركز الثالث بـ 136 نقطة.

وتشهد مسابقة “الشداد” المستحدثة في النسخة السادسة من المهرجان، منافسة محتدمة، انحصرت بين حمد بن عوضة المري، صاحب المركز الأول بـ 724 نقطة، ودبوس مبارك الدبوس الثاني بـ498 نقطة، فيما قفز إبراهيم المهيدب إلى الثالث بعد خطفه المركزين الأول والثاني في شوط شلفا ولي العهد لفئة الشقح.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في بيرق المؤسس على 80 نقطة في مسابقة الشداد، ومثلها للمتوج بسيف الملك في لوني الشقح والحمر، بينما يحصل الفائز بنخبة النخبة على 75 نقطة، ومن يتوج بالأول في سيف الملك في بقية الألوان الأخرى، يحصل على 60 نقطة، فيما يحصل الأول في شلفا ولي العهد على 40 نقطة، و20 نقطة للأول في كأس النادي، ويُمنح المتوج بجائزة الفحل وإنتاجه 60 نقطة، وفي مسابقات الفردي، يحصل المتوج بالأول في فئة الجل على 25 نقطة، والدق بكار وقعدان على 20 نقطة، وأخيراً الفائز في منافسات المفاريد سواءً قعدان أو بكار يحصل على 15 نقطة.