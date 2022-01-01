على مساحة 90 ألف متر مربع .. الإثنين ينطلق معرض السيارات الكلاسيكية في مهرجان الإبل

تُطلق إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، بعد غد الإثنين، فعاليات معرض سيارات النقل الكلاسيكية (ونيتات الزمن الجميل)، التي تستمر حتى يوم الأربعاء 12 يناير الحالي.

ويضم المعرض عدداً من الفعاليات والفقرات الخاصة في الترفيه وعروض السيارات وأنشطة تفاعلية وسحوبات وجوائز، وسيقام المعرض على مساحة 90 ألف متر مربع، مجهزة بمختلف الخدمات التي تمكن زواره من الاستمتاع بهذه الفعالية وتوفير الراحة لهم.

وتم تصميم المعرض على شكل حرف “u” حيث يتم العرض في منتصفه، فيما يبلغ عدد صالات العرض المجهزة 6 صالات، مساحة كل واحدة منها تبلغ 1200م، وبلغت مساحة الإسفلت للعرض 6000م.

ويواصل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل استقبال زواره من المواطنين والمقيمين والسواح، عبر مجموعة من الفعاليات التي حرصت إدارة المهرجان على تقديمها للتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.