تشكيل لجنة الإعلام والاتصال الكشفية العربية برئاسة #المملكة

أقرت اللجنة الكشفية العربية خلال اجتماعها الذي عُقد مؤخراً بالقاهرة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الطريجي أسماء القيادات الكشفية العربية الذين تم اختيارهم كأعضاء للجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال.

حيث تم اختيار مبارك الدوسري من جمعية الكشافة العربية السعودية رئيساً للجنة، وموزه الدرمكي من جمعية كشافة الامارات عضواً.

وعبدالعزيز الصوصي من الجامعة الوطنية للكشفية المغربية عضواً، وإبراهيم هندي من جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية عضواً، ومحمد الحسين موسى من جمعية الكشافة والمرشدات الموريتانية عضواً.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في الفترة من 20 – 24 يناير 2022 بمقر المركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة.

يذكر أن اللجنة تختص باقتراح تطوير البرامج وأنظمة التأهيل في مجال الإعلام والاتصال الكشفي، والمشاركة في إدارة الأنشطة المتعلقة بتخصص اللجنة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الإعلام والاتصال، واقتراح الأنشطة والبرامج التي تسهم في نشر وتطوير الحركة الكشفية.

ودراسة الموضوعات المحالة إليها من قبل اللجنة الكشفية العربية، أو الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية، بالإضافة إلى مساعدة الجمعيات الكشفية العربية على تطبيق السياسة الخاصة بمجال الإعلام والاتصال الكشفي.