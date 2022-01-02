إصابات #كورونا العالمية إلى 290 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 289 مليونا و714 ألفا و57 مصابا، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و457 ألفا و331 حالة، فيما تعافى 254 مليونا و161 ألفا و451 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و189329 بعد تسجيل 12515 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112155 بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102505 .

وقالت اللجنة في بيان إن 131 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.