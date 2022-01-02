تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 192.95 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، رغم صعود المعدن النفيس عالميًا بآخر جلسات الأسبوع.

والبورصات العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، إلى نحو 220.51 ريال (58.80 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الأحد في السعودية، إلى نحو 192.95 ريال (51.45 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية في بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى نحو 165.39 ريال (44.10 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأحد، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 128.63 ريال (34.30 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية اليوم الأحد، خلال التعاملات المبكرة، انخفاضًا إلى نحو 6862.50 ريال (1830 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، نحو 1543.60 (411.63 دولار).