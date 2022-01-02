روسيا ترفع إنتاجها من #النفط والغاز في ديسمبر لقرابة 11 مليون برميل يوميا

ارتفع إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز من 10.89 مليون برميل يوميا في نوفمبر إلى 10.90 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وذلك بحسب ما أشارت إليه حسابات وكالة “رويترز”، بناء على تقرير لوكالة أنباء إنترفاكس اليوم الأحد، استند إلى بيانات وزارة الطاقة.

وقالت إنترفاكس إن إجمالي إنتاج مكثفات النفط والغاز بلغ 46.11 مليون طن الشهر الماضي، ارتفاعا من 44.56 مليون في نوفمبر.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال إن تحالف “أوبك+” سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على النفط.

وأضاف نوفاك أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.

وعن توقعاته للعام المقبل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن بلاده تتوقع تعافي ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية في عام 2022.

حافظت مجموعة “أوبك+” على خططها لزيادة الإنتاج المخطط لشهر يناير عند 400 ألف برميل في اليوم، لكنها منحت نفسها مجالاً للتحلي بالمرونة وتعديل الإنتاج حسب الحاجة.