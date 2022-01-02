موسونا يغيب عن الطائي.. والجماهير في انتظار أمير سعيود

يفتقد نادي الطائي، الفترة القادمة، لخدمات لاعبه المهاجم نوليدج موسونا، الذي قدم مستويات متميزة خلال الفترة الأخيرة.

وسجل اللاعب الزيمبابوي “موسونا” خمس أهداف مع فريقه وصنع هدفين، خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب خلال الأيام القادمة بمعسكر منتخب بلادة، للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ووجه اللاعب رسالة لجماهير ومحبي نادي الطائي عبر السناب بقوله: “أحبكم، أحبكم، أحبكم، نحبكم كفريق”.

في السياق؛ ينتظر الطائيين عودة مهاجمهم الجزائري أمير سعيود خلال الأيام المقبلة، والذي غاب إثر مشاركته مع منتخب بلاده الجزائر في بطولة كأس العرب، بعد تعافيه من إصابة مسبقة.

وتمنت الجماهير، مشاركة اللاعب الجزائري أمير سعيود في مباراة الهلال، وعودته للملاعب وشفاءه قبل موعد المباراة.