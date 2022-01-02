وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد ميدانيا مشاريع محافظات غرب الرياض

تفقّد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أمس، مشاريع مائية وبيئية وزراعية في عدد من المحافظات غرب منطقة الرياض، واطلع على الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

ووقف على أعمال محطة الضخ الثانية لمشروع تغذية المحافظات الغربية بالمياه المحلاة بالرياض، كما زار منتزه أبا سمري في محافظة مرات، واطلع على أعمال تشجيره التي تستهدف زراعة 200 ألف شجرة على مساحة 19 مليون م2.

وزار محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة شقراء، واطلع على مشاريع التشجير بالقرب من المحطة، التي تستهدف زراعة 150 ألف شجرة على مساحة تبلغ أكثر من 7 ملايين م2، كما تفقد مسلخ الدواجن الخاص بشركة التنمية الزراعية، والذي يعمل بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 21 مليون طائر، واطلع على الخطط التوسعية المستقبلية للشركة.

واختتم جولته بزيارة لمحافظة القويعية، حيث اطلع على أعمال محطة الصرف الصحي بالمحافظة، ووقف على أعمال التشجير الملاصقة للمحطة، التي تستهدف زراعة 100 ألف شجرة على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين م2.

والتقى المستفيدين من برنامج تأهيل الشباب لصناعة النحل البالغ عددهم 113 متدربًا ومتدربة، حيث استمر البرنامج 3 أشهر على ثلاث مراحل، كانت المرحلة الأولى بالرياض مخصصة للرجال تخرج منها 17 متدربًا، ومن ثم المرحلة الثانية في محافظة القويعية تخرج منها 57 متدربًا ومتدربة، وأخيرًا خُصصت المرحلة الثالثة بالرياض للنساء حيث تخرج منها 39 متدربة.