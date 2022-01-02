درجات الحرارة تصل إلى صفر.. “الأرصاد”: كتلة هوائية باردة تضرب هذه المناطق بدءا من الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تضرب كتلة هوائية باردة على بعض مناطق المملكة من الإثنين إلى الجمعة يصاحبها رياح نشطة.

وأضاف المركز أن تأثير يدأ الإثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، يتوقع أن أن تصلدرجات الحرارة الصغري ما بين 2 إلى 1 درجة مئوية، ويستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة وتتراوح ما بين صفر إلى 4 درجات مئوية، ولا يستبعد أن تصل إلى ما ددون الصفر المئوي وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

وشملت التوقعات، أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم الإثنين إلى الجمعة لتشمل مناطق القصيم، الشرقية، الرياض، لتصل درجات الحرارة الصغرى يوم الإثنين ما بين 8 إلى 11 درجة مئوية، ويستمر الانخفاض يوم الثلاثاء، لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 5 إلى 8 درجات مئوية في حين يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 5 درجات مئوية من يوم الأربعاء إلى الجمعة.