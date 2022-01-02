متحدث الصحة: السعودية تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا بشكل سريع

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن العالم يسجل إصابات كبيرة في كورونا، مشيرا إلى أن الموجة الحالية هي الأقوى بلا منازع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم، أن المملكة تشهد موجة مواكبة للموجة العالمية، لافتا إلى أن السعودية تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا بشكل سريع، ومن مالمتوقع ارتفاع في الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن من هم في العناية المركزة بالمملكة معظهم أشخاص لم يستكملوا التحصين، مؤكدا أن الجرعة الثالثة تقلل العدوى وتحمي من الأعراض الشديدة.