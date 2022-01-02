بسبب “أوميكرون”.. الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا

دعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين إلى مغادرة بريطانيا والعودة إلى الكويت نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في المملكة المتحدة.

وشددت السفارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد على أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار عدم التردد بالاتصال بالقسم قنصلي بالسفارة والذ