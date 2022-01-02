ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 12.97 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم الأحد أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة سجلت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 1% لتبلغ نحو 12.97 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ومقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انخفاضا بنحو 510 ملايين ريال، وبنسبة 4%.

وارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال نفس الفترة بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 18ر7 مليار ريال وفقا لـ”ساما” .

وتُعد تحويلات السعوديين للخارج خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هي الأعلى منذ أربع سنوات، أي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 والتي بلغت آنذاك 7.95 مليار ريال.