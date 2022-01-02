الخارجية المصرية: هجمات مليشيا الحوثي تهديد لأمن واستقرار السعودية وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

أدانت مصر مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر أن تكرار تلك الهجمات من قبل ميليشيا الحوثي يعد تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، فضلا عما يمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.