التعليم: 5 مخالفات تستوجب رصد مخالفة الإجراءات الاحترازية

دعت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف على جميع منسوبيها (بنين وبنات) للالتزام بالإجراءات الاحترازية المبلغ من وزارة الصحة وتطبيق البروتوكولات الوقائية للطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية.

وتضمن التعميم التأكيد على جميع منسوبيها من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بالالتزام بالاجراءات الاحترازية مع ضرورة التزام المدارس بالمساحة المخصصة لكل طالب وطالبة في الفصل وهي 1.6 متر مربع وسيتم ضبط المخالفين والمخالفات للإجراءات الاحترازية وتسجيل بياناتهم في المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) ألياً للمخالفات التالية: عدم استخدام الكمامات الطبية والقماشية، عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقر العمل، عدم الالتزام بالاجراءات المعتمدة عند تجاوز الحرارة 38درجة، الامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك وتأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع والمحيط.