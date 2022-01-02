أوبك+: تأثير أوميكرون محدود وقصير الأمد على أسواق النفط

توقعت أوبك+ أن يكون تأثير أوميكرون محدود وقصير الأمد على أسواق النفط.

قال مصدران من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن من المقرر أن يجتمع وزراء المنظمة غداً الاثنين لبحث تعيين أمين عام جديد وإن المرشح الكويتي للمنصب يحظى بتأييد واسع.

وأضاف المصدران أن هيثم الغيص، محافظ الكويت السابق لدى المنظمة، هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.

ومن المقرر أن يتنحى النيجيري محمد باركيندو الأمين العام الحالي لأوبك بمجرد انتهاء فترة ولايته الثانية التي استمرت 3 سنوات في نهاية يوليو المقبل.

وساعد باركيندو في إبرام اتفاق مع المنتجين من خارج أوبك، مثل روسيا، لخفض إنتاج النفط العالمي بهدف تحقيق التوازن في السوق.

ومن المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم “أوبك+”، اجتماعاً منفصلاً يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

ومن المرجح أن تلتزم “أوبك+” بالسياسة الحالية وتؤكد زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل.