شرطة الرياض تقبض على شخص سرق قواطع كهربائية ونحاسية من مواقع مبانٍ تحت الإنشاء

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن القبض على مواطن سرق قواطع كهربائية ونحاسية من مواقع مشاريع ومبان تحت الإنشاء والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وتم إيقافه واتخذت بحقه

الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.