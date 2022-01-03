الدوري الإيطالي: #كورونا يهدد إقامة مباريات الجولة 20

حالة من القلق يعيشها المسؤولون عن الدوري الإيطالي، بشأن انتظام مباريات المسابقة في ظل انتشار فيروس كورونا بين الفرق الإيطالية المختلفة.

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن بعض مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي مهددة بالتأجيل بسبب إصابات كورونا، أو قد تؤجل الجولة بأكملها إلى موعد لاحق.

وذكر التقرير إلى أن حالات كورونا ارتفعت إلى 50 إصابة بين اللاعبين فقط في البطولة، ما يعنى أن انتشار العدوى يزداد سوءاً في الدوري الإيطالي، الأمر الذي يهدد استمرارها في الأيام المقبلة.

وذكر الموقع في تقريره أن مباراة نابولي ويوفنتوس من أبرز المواجهات المهددة بالتأجيل، بسبب وجود عدد من الإصابات داخل صفوف الفريقين.

وتنتظر السلطات الصحية نتيجة الفحوصات الجديدة للفريق البارتينوبي من أجل حسم قرارها.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، ثم يأتي ميلان في المركز الثاني بـ42 نقطة، ويليه نابولي في الترتيب الثالث بـ38 نقطة.