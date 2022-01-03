عاجل.. ارتفاع #أسعار_النفط أولى جلسات 2022.. و #برنت عند 78.32 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بنسب لم تتجاوز 1% في أولى جلسات عام 2022، بعد تأكيد أوبك بلس أن تأثير متحور أوميكرون محدود على السوق النفطية.

وارتفع خام برنت في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.69% ليصل إلى 78.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.77% ليصل إلى 75.79 دولار للبرميل.

وصدر أمس، تقرير عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة “أوبك بلس”، توقّع أن يكون لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به.

يشار إلى أنه وفي اليوم الأخير من العام الماضي، تراجعت أسعار النفط، إلا أنها بقيت تتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم.

ولامست عقود خام برنت العام وخام غرب تكساس أعلى مستوى لهما في 2021 في أكتوبر، عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014.