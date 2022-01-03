إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 290.6 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 290 مليونا و642 ألفا و746 مصابا، حتى صباح الإثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2022.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و460 ألفا و451 حالة، فيما تعافى 254 مليونا و583 ألفا و687 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و207847 بعد تسجيل 18518 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112223 بعد تسجيل 68 وفاة جديدة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 161 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد، انخفاضا من 191 إصابة في اليوم السابق.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الأحد 102606 إصابات مؤكدة.

وسجّلت بريطانيا 137583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19), و 73 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 13235401، والوفيات 148851.

فيما سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ووفاة 29 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 387159 من ضمنهم 321568 حالة تم شفاؤها، و 21797 حالة وفاة.