السعودية تطرح #أول_رخصة_تنقيب عن طريق المنافسة #عاجل

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس بندر الخريف، موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، معلنا طرح رخصة تنقيب عن المعادن عن طريق المنافسة في الموقع.

وأوضح الخريف أن إطلاق هذه المنافسة يُعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة من خلال نظام الاستثمار التعديني ومبادرة الاستكشاف المسرع، مشيراً إلى أن تطوير موقع الخنيقية سيخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق المحيطة وتطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني، مبيناً أن طرح رخص التنقيب عن طريق المنافسة سيمكّن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو والاستثمار، كما سيمكّن من تزويد المستثمرين والمهتمين بالبيانات التفصيلية الخاصة بالمشاريع المختارة في نفس الوقت.

وتهدف مبادرة الاستكشاف المسرع إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف، إضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستكشاف في المملكة، وإجراء المسوحات والتقييم للمعادن الاستراتيجية، وكذلك استكشاف وتطوير المواقع الواعدة لتدريب وتطوير الكوادر المحلية لبناء قطاع الاستكشاف.

وستعمل المبادرة على توفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة لإمكان طرحها فرصًا استثمارية وخلق كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم الاحتياطيات التعدينية.