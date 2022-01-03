اختراق_إلكتروني يهوي بأنظمة التداول في #بورصة_إيران

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، إن المنظومة الالكترونية لنظام تداول البورصة في طهران تعرض للاختراق والتوقف.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” في موقعها الرسمي بأن نظام تداول البورصة في طهران (TSETMC)، تعرض للاختراق صباح اليوم الأمر الذي تسبب بتوقف أنشطة البورصة.

ورجحت الوكالة في تقريرها أن يستمر توقف العمل لعدة ساعات أخرى، مشيرة إلى “أنه بالإضافة إلى توقف المنظومة الإلكترونية تعرضت تطبيق تداول الأوراق المالية (TSE)، للتوقف عن العمل أيضاً”.

وأضافت أن “تطبيق TSE يعد كجسر بين المساهمين والناشطين في سوق رأس المال والبورصة الِإيرانية لما يقدمه من معلومات عن حجم التداول والأسهم”.

ووصفت الوكالة الإيرانية التابعة للحرس الثوري هذا التطبيق بأنه “المصدر الرسمي الوحيد لإحصاءات التداول”.

وتزامن هذا الاختراق مع إعلان صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن تعرض موقعها الإلكتروني للاختراق من قبل إيرانيين.

وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أنها تعمل على حل مشكلة اختراق موقعها الالكتروني، مضيفة إن هذا الاختراق “يمثل تهديداً واضحاً لـ “إسرائيل”.