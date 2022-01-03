تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 192.42 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، وسط استقرار المعدن النفيس عالميًا مستهل جلسات الأسبوع.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، إلى نحو 219.91 ريال (58.64 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الإثنين في السعودية، إلى نحو 192.42 ريال (51.31 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، إلى نحو 164.93 ريال (43.98 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 128.28 ريال (34.21 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية اليوم الإثنين، خلال التعاملات المبكرة، انخفاضا إلى نحو 6843.75 ريال (1825 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، نحو 1539.38 ريال (410.50 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها اليوم الإثنين بعد أن أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إلى احداث توازن مع ضغوطً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1826.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.15 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.00 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1899.81 دولار للأونصة.