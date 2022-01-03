وزارة_الحج تصدر أكثر من 100 ألف تصريح خلال 24 ساعة

قالت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، إن الوزارة قدمت أمس الثاني من يناير 2022 م، 101.429 تصريحاً تمثلت في 64.729 تصريح صلاة، و36.700 تصريح للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 19.838.938 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 15.529 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 7.462 لزيارة الرسول، و8.067 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 2.662.596 خلال العام الهجري 1443.