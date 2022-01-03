المسند: درجة الحرارة في #الرياض تصل لـ 5 خلال يناير

كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن درجة الحرارة المتوقعة في الرياض خلال شهر يناير.

وقال المسند: عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) تبلغ نحو 21 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 27م، في حين يكون متوسط درجات الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) تقريباً 10م، ونادراً ما تنخفض عن 5م أو تتجاوز 14م .

وتابع المسند أن تضعف اليوم الحالة وتنحصر الأمطار على أجزاء محدودة من الربع الخالي، وجنوبي منطقة الرياض، عسير، جازان والحدود الشمالية.

وأوضح أن الحالة بدأت الثلاثاء الماضي واستمرت لأسبوع، وقد تنتهي على معظم المناطق بعد غد، وفي الأفق تلوح حالة مطرية جديدة قد تبدأ الأحد المقبل.

وكان المركز الوطني توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتشمل الحالة أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية , كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر, لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).