وفاة الناقد الرياضى المصري #ابراهيم_حجازي متأثرا بـ #كورونا

توفي صباح يوم الاثنين، الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي، متأثرا بإصابته بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

تخرج إبراهيم حجازي في المعهد العالي للتربية الرياضية في محافظة الجيزة المصرية عام 1967، قبل أن يتجه للمجال الإعلامي من بوابة مؤسسة الأهرام بعد 8 سنوات.

وبعد سنوات من الكفاح، نجح إبراهيم حجازي في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي الشهيرة، مطلع عام 1990 واستمر رئيسا تحريرا لها لمدة 19 عاما كاملة.

تاريخ إبراهيم حجازي الإعلامي لم يقتصر على الصحف فقط، بل امتد أيضا لشاشات التلفاز، وقدم برنامجا شهيرا “في دائرة الضوء”، خطف به الأنظار لفترة طويلة.

وشارك الناقد الرياضي الراحل في حرف أكتوبر عام 1973 وكان أحد أبطال القوات المسلحة، وكان حريصا كل الحرص على سرد أغلب تفاصيل المعركة خاصة مع الاحتفالات السنوية.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ، من بينهم إبراهيم حجازي.