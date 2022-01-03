بدأ من 15 يناير.. #الشؤون_البلدية تستعرض لائحة #الجزاءات للمخالفين

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المخالفات والجزاءات البلدية، خلال الفترة الأولي من تطبيقها ابتداء من 15 يناير 2022، وذلك مع قرب انتهاء فترة توفيق الأوضاع الأولى تعرف على المخالفات والجزاءات البلدية.

_مخالفة الأنشطة التجارية ( محلات الصحة العامة ).

_مخالفات النظافة العامة.

_مخالفات النظافة العامة (ناقلات النفايات).

_مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة المبيعات.

_مخالفات البيع.

_مخالفات اللوحات الاعلانية.

_مخالفات المنشأت الحية.

_مخالفات البناء.

وأوضحت أن جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدث يراعي اقتصاديات المدن عبر التدرج في تحديد قيم المخالفات.

وكانت وزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان ، اعتمدت جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث 1443، عبر موقع الوزارة الرسمي وذلك بهدف الرفع من مستوى الخدمة المقدمة و الرفع من قيمة جودتها، حيث تشمل أهم عنصرين النظافة و الصحة العامة، ولتعزيز مستوى الشفافية في قطاع البلدية.

وأعن وزير الشؤون البلدية أن التحديث الجديد يضم تسعة مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، مشددة على الجميع بزيارة الموقع الرسمي لها للإطلاع على لائحة المخالفات و الجزاءات البلدية المحدث 1443.