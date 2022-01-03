خلال أسبوع.. ضبط 37 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم القبض على 37 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

وأضافت أن القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت 12 مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لنقلهم وتخزينهم 42 مترا مكعبا من الحطب المحلي في مدينة الرياض، و12 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة، ومواطنا مخالفا لنظام البيئة لنقله أكثر من 22 مترا مكعبا من الحطب المحلي في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الجهات المختصة بالأمن العام، ضبطت 12 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة وحائل وجازان والجوف على متن 12 مركبة.

وأشارت إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.