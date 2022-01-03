استطلاع رأي: 73% من المواطنين يرون أن ظاهرة التسول قلت في الأماكن العامة

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول ظاهرة التسول الواقعي والإلكتروني، حيث شارك في الاستطلاع 1136 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 78%, ونسبة الإناث 22%.

وكانت نتائج الاستطلاع التي اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع خلال 48 ساعة، على النحو التالي: يرى 73% من العينة أن ظاهرة التسول في الأماكن العامة قلَّت عما كانت عليه قبل عشر سنوات، بينما يرى 48% من المشاركين في الاستطلاع أنهم تعرضوا لظاهرة التسول الإلكتروني، في حين أكد 67% أن التسول الواقعي هو أكثر أنواع التسول.