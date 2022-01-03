سيول جارفة تُغرق الشوارع وتُغلق المدارس في الكويت

شهدت العديد من المناطق في الكويت هطول أمطار غزيرة، تسببت في خسائر مادية وبشرية.

وقالت فرق الطوارئ الكويتية إن السيول جرفت بعض السيارات وألحقت أضراراً مادية ببعض الممتلكات، وأنها سجلت أكثر من 100 بلاغ حتى ظهر أمس الأحد، معظمها في محافظتي حولي والفروانية، وفق ما ذكر موقع “الشرق الأوسط”.

وأعلقت السلطات الكويتية، بعض الطرقات الرئيسية في البلاد، بسبب الأمطار، وما نتج عنها من تجمعات للمياه أعاقت حركة السير فيها.

وأعلن ووزير التعليم العالي في الكويت، علي المضف، وقف الدراسة، اليوم الإثنين، في المدارس الحكومية، بسبب الظروف الجوية التي تسببت في إغلاق الجسور والشوارع.