الدفاع المدني: العثور على جثة مفقودة بـ”وادي أدمة” في محافظة بلقرن

عثر الدفاع المدني بمحافظة بلقرن التابعة لمنطقة عسير، وبمساندة عدد من المتطوعين اليوم، على جثة مفقودة، جرفتها السيول وهي بصحبة والدها داخل مركبته.

وأشار مدني بلقرن إلى أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا أمس عن احتجاز شخص داخل سيارته في “وادي أدمة” التابع لمركز شواص، وعلى الفور وُجهت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول وجد أن السيل جرف مواطنًا سبعينيًّا برفقته ابنته، داخل مركبة في الوادي، وانتشلت الفرق جثمان الأب وسلمته للجهة المختصة، فيما استمرت أعمال البحث عن المفقودة حتى عُثر عليها صباح اليوم متوفية.

كما يجدد الدفاع المدني، التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول والسباحة فيها والابتعاد عن أماكن الخطر أثناء هطول الأمطار، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.