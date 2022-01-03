تطبيق تقنية VAR في الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم، مع عدد من رؤساء وممثلي أندية دوري الدرجة الأولى، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد تركي السلطان، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد نعيم البكر، ورئيس لجنة الحكام مانويل نافارو، والرئيس التنفيذي للدوري طلال العبيدي.

واعتمد خلال الاجتماع تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءًا من مباريات الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2021-2022 الذي سوف ينطلق بتاريخ 17 يناير الجاري، وتحديد موعد الجمعية التأسيسية لإطلاق رابطة الدوري بتاريخ 21 يناير الجاري.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالمسابقة وبحث سبل تطويرها بما يسهم في رفع مستوى اللاعبين والأندية، والارتقاء بالمستوى التنظيمي للدوري.