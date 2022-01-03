أمين عام أوبك المنتخب: تعافي طلب النفط مرتقب نهاية 2022

اعتبر الأمين العام المنتخب لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص، أن من المهم العمل على استمرارية، إعلان التعاون المشترك، المسمى اتفاق أوبك+ للمنظمة وحلفائها، بهدف المحافظة على استقرار وتوازن أسواق النفط، كاشفا أن هذه الأولوية ستكون الأولى والقصوى والأهم على المدى الاستراتيجي.

قال الغيص في مقابلة خاصة مع “العربية” تعد الأولى بعد انتخابه رئيسا للمنظمة خلفا لمحمد باركيندو اليوم الاثنين، إن سوق النفط تمر بمرحلة تحديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وستواصل المنظمة التعامل معها، متوقعا عودة الطلب العالمي على النفط لمستويات قبل كورونا بنهاية 2022. وبشأن المعروض النفطي، توقع أن “يظل محدودا”.

وأشار إلى استضافة مصر قمة المناخ (كوب 27) وثم الإمارات (كوب 28) معتبرا أن هاتين الاستضافتين مهمتان بالنسبة لدول أوبك من أجل ترسيخ التعاون بشأن قضايا المناخ.

وشدد على أن الأولوية القصوى بالنسبة له هي الإبقاء على اتفاق المنظمة مع روسيا والمنتجين الآخرين، لأن ذلك يصب في المصلحة الأوسع لصناعة النفط.

ساعد تحالف أوبك+ بين أوبك ومنتجي النفط الآخرين، المسمى إعلان التعاون، في دعم سوق النفط العالمية منذ إنشائه عام 2017.