قال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدلي إن “متحور أوميكرون” هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة.
وأضاف: “المصابين الذين احتاجوا العناية المركزة هم من الفئة التي لم تتلقى اللقاح أو لم يستكملوا الجرعات.. وأميكرونمن أسرع المتحورات انتشارًا.. العودة إلى المربعات الأولى في الإجراءات المشددة مستبعدة جداً”.
عاجل.. الصحة: أوميكرون هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة
متابعات - الوئام
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدلي إن “متحور أوميكرون” هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة.