عاجل.. الصحة: أوميكرون هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدلي إن “متحور أوميكرون” هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة.

وأضاف: “المصابين الذين احتاجوا العناية المركزة هم من الفئة التي لم تتلقى اللقاح أو لم يستكملوا الجرعات.. وأميكرونمن أسرع المتحورات انتشارًا.. العودة إلى المربعات الأولى في الإجراءات المشددة مستبعدة جداً”.