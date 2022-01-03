فرنسا.. تهديد عشرات البرلمانيين بالقتل بسبب مشروع قانون بشأن كورونا

وندد رئيس كتلة حزب “الجمهوريين” اليميني المعارض داميان أباد بالتهديدات التي يتعرض لها النواب، مشددا على أن جميع النواب أحرار بالتصويت على مشروع القانون.

ومن جانبها، نشرت النائبة أنجيس فيرمين لوبودو في تغريدة على “تويتر” إحدى رسائل التهديد التي تلقتها، ودعت كافة المسؤولين إلى مواجهة العنف المتصاعد ضد النواب، قائلة: “ديمقراطيتنا في خطر”.