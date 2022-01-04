عاجل.. ميقاتي بعد تهجم نصرالله على #السعودية: بالله عليكم ارحموا #لبنان وأوقفوا الشحن الطائفي البغيض

طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالتمسك بالنأي بلبنان عن المحاور والمشاريع التي تلحق به الضرر، بسبب الخلافات والصراعات في المنطقة.

وبعد تهجم زعيم حزب الله اللبناني أمس على السعودية مجدداً، قال ميقاتي في بيان أصدره مكتب في ساعة متاخرة مساء أمس الإثنين، وفق ما نقلت صيحفة الجمهورية اللبنانية: طالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية.

وشدد ميقاتي على أن ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن السعودية هذا المساء، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خاصةً دول الخليج.

وندد ميقاتي بسياسة الحزب، قائلاً: فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولاً وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانياً.

وأضاف : نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعاً لإخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة. بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض.