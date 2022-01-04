زيادة الإصابات بـ #كورونا في الكونغرس الأمريكي

قال طبيب الكونغرس الأمريكي أمس الإثنين، إن الكونغرس يشهد زيادة غير مسبوقة في الإصابات بكورونا، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى 7 أيام في موقع فحص بالكونغرس إلى 13% من 1% فقط في أواخر نوفمبر.

وتسجل معظم الإصابات في مبنى الكونغرس لدى حاصلين على التطعيم، حيث يمثل المتحور الجديد أوميكرون حوالي 61% والمتحور دلتا 38%، على أساس عينة محدودة حتى يوم 15 ديسمبر حسب قول الدكتور برايان موناهان للمشرعين والموظفين في خطاب أمس الإثنين.

وأشار موناهان إلى أن انتشار العدوى بين المطعمين في مبنى الكونغرس لم يؤد إلى دخول المستشفى أو الإصابة بأعراض خطيرة، أو وفيات، وهو ما وصفه بإثبات لأهمية التطعيم.