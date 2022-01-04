تقارير: 9 منتخبات أفريقية تعتمد على لاعبي #الدوري_السعودي

سلطت تقارير صحافية الضوء على لاعبي الدوري السعودي المشاركين في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون.

يمثل المهاجمون العدد الأكبر من اللاعبين المختارين بعدد أربعة، مقابل حارسي مرمى، وباقي اللاعبين بين مدافع وجناح أيمن وصانع ألعاب، وسيمتد غياب بعضهم لأكثر من ثلاث جولات، حال تأهل منتخب أي منهم للأدوار المتقدمة في البطولة.

واستعانت المنتخبات الأفريقية بـ9 لاعبين من الدوري السعودي، وعلى رأسها فريق الاتفاق، الذي يفقد أكثر من لاعب، بعد اختيار التونسي نعيم السليتي، والجزائري رايس مبولحي، من قبل مدربيهما للانضمام إلى البطولة الأفريقية.

أما بقية الأندية السعودية فسيفقدون أي منها لاعباً واحداً، حيث يفقد النصر خدمات الكاميروني فينسنت أبوبكر، والفيحاء الغاني صامويل أوسو، والاتحاد يغيب عنه النجم المصري أحمد حجازي، فيما يبتعد عن ضمك الجزائري مصطفى زغبة.

كما يلعب فريق الفيصلي دون جوليو تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخصر، بينما يبتعد عن الفتح الجزائري سفيان بن دبكة، وعن الطائي الزيمبابوي ناوليدغ موسونا.