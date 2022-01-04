تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.31 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، بشكل طفيف رغم ارتفاع المعدن النفيس عالميًا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى نحو 217.50 ريال (58 دولارا).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الثلاثاء في السعودية، عند نحو 190.31 ريال (50.75 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 163.13 ريال (43.50 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الثلاثاء، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.88 ريال (33.83 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات المبكرة، انخفاضاً إلى نحو 6,768.75 ريال (1805 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، نحو 1,522.50 (406 دولارات).

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب 0.2% في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأونصة، بعدما ارتفع أمس الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.30 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب في 2021 بنحو 4% مسجلا أسوء أداء في 6 سنوات وأول تراجع في 3 سنوات ..

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4% إلى 22.77 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1847.69 دولار.