جامعة المجمعة: توظيف الخريجين في القطاع الخاص

وقّعت جامعة المجمعة ممثلة بمركز خدمات التوظيف وشؤون الخريجين التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن صالح العبودي إلى تهيئة خريجي الجامعة لسوق العمل وتوفير فرص وظيفية لهم.

وأوضح المشرف على مركز خدمات التوظيف وشؤون الخريجين الدكتور صالح أميلح بن معيوف, أن المركز ساهم بتوظيف أكثر من 112 خريجاً وخريجة، وتدريب أكثر من 40 خريجاً وخريجة على برامج التدريب على رأس العمل “تمهير”, إضافة إلى إقامة 3 برامج تدريبية .