بسبب الاحترازات.. #الحج_والعمرة: 10 أيام الفترة المسموحة لتكرار #العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها ألغت تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، إذ كشفت أن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام.

وعزت «الحج والعمرة» هذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت أنها طبقت إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، حيث شمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته؛ حفاظاً على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الداخلية قرارها بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع المفتوحة والمغلقة بعد تزايد الإصابات بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» وارتفاع مؤشر المنحنى الوبائي في السعودية.