فيصل بن فرحان: قلقون من التجاوزات الإيرانية خصوصا في مجال برنامجها النووي

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إنه أجرى مباحثات مع الجانب اليوناني حول تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف “بن فرحان”، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن المباحثات ركزت أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع اليونان، مشددا على حرص السعودية على تعزيز علاقتها السياسية والاقتصادية والدفاعية مع اليونان.

وتابع: أكدت لوزير الخارجية اليوناني أهمية التنسيق الإيجابي بين بلدينا لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.

واستطرد وزير الخارجية موضحا أن “المملكة العربية السعودية واليونان قلقتان من التجاوزات الإيرانية، خصوصا في مجال برنامجها النووي”.