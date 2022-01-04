الصحة العالمية تراقب متحورا جديدا لـ كورونا ظهر في فرنسا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب متحوراً جديداً من سلالة فيروس كورونا ظهر في جنوب فرنسا.

وقال مسؤول الأحداث بالمنظمة الدكتور عبدي محمود في تصريح صحفي في جنيف: إن المتحور الجديد انتقل إلى عدة بلدان أوروبية، وإن فريق الخبراء العلميين والتقنيين يتابعون البيانات الواردة بشأنه, ويلزم المزيد من الوقت لفهمه.

وأضاف أن العالم يشهد طفرة قياسية في معدلات الإصابة بمتحور “أوميكرون”، حيث إنها تتزايد بمعدلات غير مسبوقة، وأن 128 دولة أبلغت عن إصابات بـ”أوميكرون”، ومن المتوقع وجود المتحور في دول أخرى لم تبلغ عنه؛ نظراً لعدم توفر القدرات التقنية والمعملية لديها للكشف عنه.

وأشار إلى ما وصفه بالخبر السار, وهو أن “أوميكرون” يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ولا يسبب أضراراً في الرئة مثل المتحورات التي سبقته، ورغم ذلك يتعين الانتظار عدة أسابيع قبل استخلاص النتائج النهائية، مشدداً على أهمية تلقي اللقاحات؛ لما توفرها من حماية للناس من المتحورات كافة، وتجنب الإصابات الشديدة, والذهاب للمستشفيات, وأيضاً الوفاة.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بمدة الحجر التي أوصت بها المنظمة لمرضى كورونا لعدم نقل العدوى, التي تبلغ 14 يومًا، حيث إنه قبل انقضاء هذه المدة يمكن أن ينتقل الفيروس إلى المخالطين.