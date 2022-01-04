أول تعليق من “الأرصاد” عن الظاهرة الجوية نادرة الحدوث في حائل

علّق الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد، بشأن الفيديو المتداول عن الظاهرة الجوية في حائل.

وقال إن الظاهرة نادرة الحدوث وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كيلو/ساعة ويطلق في هذه الحالة بعلم الأرصاد الإعصار القمعي (Tornado) وعادة يحدث على اليابسة والتي تحدث في البحر تسمى الشاهقة المائية.

يشار إلى أن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، صباح أمس الأحد، مقطع فيديو ظهر خلاله تشكل إعصار قمعي ضخم أسفل إحدى السحب الرعدية الركامية الرعدية القوية، في حائل.