“التعليم” تعلن خطة إيفاد وابتعاث الكوادر الادارية

أعلنت وزارة التعليم خطة إيفاد وابتعاث شاغلي الكادر الإداري، انطلاقا من توجهات الوزارة نحو تطوير الأداء المهني لمنسوبيها من الموظفين والموظفات شاغلي الكادر الإداري التي تسهم في رفع مستوى الجودة والجاهزية في جميع القطاعات الإدارية في الوزارة، وتحقيق التغيير والتطور بتميز إداري يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم شروط وضوابط خطتي الإيفاد للدراسة بالداخل والابتعاث للدراسة بالخارج، وكذلك إجراءات وآليات الترشيح، وقوائم خطتي الإيفاد والابتعاث لشاغلي الكادر الإداري (بنين/ بنات).

وشدد التعميم على مديري التعليم بحث منسوبيها ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط على رفع ترشيحاتهم بعد موافقة الرئيس المباشر عبر الخدمة الذاتية في نظام فارس.