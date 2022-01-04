صعود أسواق الأسهم في الخليج مدعومة بأسعار النفط والأسهم العالمية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعومة بأسعار النفط وأسعار الأسهم العالمية، متجاهلة مخاوف من أن يؤدي انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى إبطاء انتعاش الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم البنك الأهلي السعودي 1.1 بالمئة.

وقال البنك المركزي السعودي يوم الخميس إنه قرر تمديد برنامج تأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس/آذار.

ونما القطاع غير النفطي في المملكة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ مارس/آذار مسجلا نموا للشهر السادس عشر على التوالي وفقا لمسح نشرت نتائجه اليوم.

وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل محفز لأسواق المال الخليجية، إذ فسر المستثمرون توقعات بأن يزيد منتجو النفط في مجموعة أوبك+ الإمدادات في اجتماعهم اليوم الثلاثاء بأنها مؤشر على أن الطلب على الوقود ما زال قويا رغم انتشار المتحور أوميكرون.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.8 في المئة مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 في المئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة.

قال نائب حاكم إمارة دبي اليوم الأحد على تويتر إن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد ميزانية دبي للأعوام المالية 2022 و2023 و2024 بإجمالي إنفاق يبلغ 181 مليار درهم (49 مليار دولار).

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي إن السوق تدعمت بزيادة حجم الميزانية وأثره الإيجابي على الاقتصاد.

وزاد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.4 في المئة مع ارتفاع سهم صناعات قطر واحد بالمئة.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.7 بالمئة مع تراجع سهم اتصالات 2.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج أغلق مؤشر الأسهم الرائدة بالبورصة المصرية على ارتفاع 0.7 بالمئة مع صعود سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 4.9 بالمئة.